"Не может встать": в Москве снова взорвали авто рядом с отделением полиции, есть пострадавшие (видео)

В московском районе Орехово-Борисово снова прогремел взрыв — рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Известно о по меньшей мере двух пострадавших.

По словам местных жителей взорвался автомобиль, пишет российское пропагандистское издание Baza.

Отмечается, что на момент взрыва один из очевидцев заметил серебристую машину с выключенными фарами, которая заезжала во двор.

"На дороге рядом с местом взрыва лежит мужчина с ранениями ног — он не может встать самостоятельно", — говорится в сообщении. Кто именно пострадал пока неизвестно.

На месте происшествия сейчас работают полиция, саперы и пожарные.

Впоследствии источники Baza сообщили, что тяжело раненым является сотрудник полиции. Его состояние оценивается как тяжелое.

По одной из версий, которая распространяется в соцсетях, взрывчатку в российских правоохранителей якобы бросили неизвестные, которые сразу после этого скрылись.

Отметим, что взрыв прогремел в московском районе Орехово-Борисово, где два дня назад от подрыва погиб начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала взрывы в российской столице.

