"Не может встать": в Москве снова взорвали авто рядом с отделением полиции, есть пострадавшие (видео)
В московском районе Орехово-Борисово снова прогремел взрыв — рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Известно о по меньшей мере двух пострадавших.
По словам местных жителей взорвался автомобиль, пишет российское пропагандистское издание Baza.
Отмечается, что на момент взрыва один из очевидцев заметил серебристую машину с выключенными фарами, которая заезжала во двор.
"На дороге рядом с местом взрыва лежит мужчина с ранениями ног — он не может встать самостоятельно", — говорится в сообщении. Кто именно пострадал пока неизвестно.
На месте происшествия сейчас работают полиция, саперы и пожарные.
Впоследствии источники Baza сообщили, что тяжело раненым является сотрудник полиции. Его состояние оценивается как тяжелое.
По одной из версий, которая распространяется в соцсетях, взрывчатку в российских правоохранителей якобы бросили неизвестные, которые сразу после этого скрылись.
Отметим, что взрыв прогремел в московском районе Орехово-Борисово, где два дня назад от подрыва погиб начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала взрывы в российской столице.
Напомним, в Москве в авто взорвали заместителя начальника воинской части спутниковой связи.
Фокус также писал о том, какие топофицеры РФ погибли в течение года и что их объединяет.