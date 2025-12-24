"Не може встати": у Москві знову підірвали авто поруч з відділком поліції, є постраждалі (відео)

У московському районі Орехово-Борисово знову пролунав вибух — поряд з поліцейською дільницею на вулиці Єлецькій. Відомо про щонайменше двох постраждалих.

За словами місцевих мешканців вибухнув автомобіль, пише російське пропагандистське видання Baza.

Зазначається, що на момент вибуху один із очевидців помітив сріблясту машину з вимкненими фарами, яка заїжджала у двір.

"На дорозі поруч з місцем вибуху лежить чоловік з пораненнями ніг — він не може встати самостійно", — йдеться у повідомленні. Хто саме постраждав наразі невідомо.

На місці події наразі працюють поліція, сапери та пожежники.

Згодом джерела Baza повідомили, що важко пораненим є співробітник поліції. Його стан оцінюється як важкий.

За однією з версій, що поширюється у соцмережах, вибухівку в російських правоохоронців нібито кинули невідомі, які одразу після цього втекли.

Зазначимо, що вибух пролунав у московському районі Орехово-Борисово, де два дні тому від підриву загинув начальник Управління оперативної підготовки ЗС РФ Фаніл Сарваров.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала вибухів у російській столиці.

