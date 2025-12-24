Дрони вдарили по Єфремовському заводу синтетичного каучуку в Тульській області (відео)

У ніч на 24 грудня ударні безпілотники атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку, який розташований в Тульській області Росії.

Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа, повідомив телеграм-канал "Supernova+", який оприлюднив відео з підтвердженням атаки.

"Єфремов, Тульська область. Сьогодні вночі було атаковано ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку". Супутники NASA FIRMS також фіксують пожежу на території підприємства", — йдеться у підписі до відео.

На оприлюднених кадрах видно пожежу, що здійнялась на заводі, а також пожежну техніку, яка прямує на ліквідацію займання.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на регіон, проте заявив, що російська ППО нібито знищили 12 українських безпілотників.

Відео дня

"Під час відбиття повітряної атаки уламками БПЛА пошкоджено фасад і скління приватного домоволодіння у Великій Тулі. Також на території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано", — написав Міляєв.

За його словами, постраждалих немає, а на місці події вже працюють оперативні служби.

Місце роташування заводу на мапі Фото: соцмережі

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки БПЛА по Єфремовському нафтохімічному заводу, який використовують для потреб російської армії.

