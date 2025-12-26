Удар по порту "Темрюк" в Краснодарському краю РФ: наслідки атаки видно з космосу (фото)
Наслідки ураження Силами оборони України нафтових резервуарів морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ видніються з космосу
Дим від масштабної пожежі тягнеться на понад 30 кілометрів, повідомила російська служба "Радіо свобода", яка й оприлюднила супутникові знімки.
"Наслідки українського удару по порту Темрюк на супутниковому знімку. Радіо Свобода публікує супутниковий знімок, на якому видно пожежу в порту і дим від неї, що розтягнувся на понад 30 кілометрів", — йдеться у підписі до фото.
Журналісти також зазначили, що, за даними оперативного штабу Краснодарського краю, площа пожежі зросла до 4 тисяч квадратних метрів, а до її гасіння залучено майже 100 осіб та 26 одиниць техніки.
Нагадаємо, у ніч на 25 грудня СОУ завдали серії ударів по військовій і логістичній інфраструктурі Російської Федерації. Зокрема атакованим був порт "Темрюк".
Фокус також писав про те, що дрони вдарили по Єфремовському заводу синтетичного каучуку в Тульській області.