Дроны атаковали Волгоград: в районе местного НПЗ "Лукойла" вспыхнул пожар (видео)

В ночь на 26 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Волгоград, в результате чего в месте расположения нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднафтопереработка" поднялся пожар.

Сам пожар вспыхнул после того, как один из БПЛА был сбит, сообщил телеграм-канал "Supernova+", который также обнародовал видео из атакованного Волгограда.

"В Волгоград пожаловали ударные БПЛА", — говорится в подписи к другому видео, на котором виден пожар и адым в районе НПЗ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов на регион, однако не упомянул об ударе по НПЗ в Волгограде.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет", — написал Бочаров.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА на Волгоград.

Напомним, в ночь на 25 декабря СОУ нанесли серии ударов по военной и логистической инфраструктуре Российской Федерации. В частности атакованным был порт "Темрюк".

Фокус также писал о том, что дроны ударили по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области.