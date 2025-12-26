Дрони атакували Волгоград: в районі місцевого НПЗ "Лукойла" спалахнула пожежа (відео)

У ніч на 26 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Волгоград, внаслідок чого у місці розташування нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка" здійнялась пожежа.

Сама пожежа спалахнула після того, як один із БПЛА був збитий, повідомив телеграм-канал "Supernova+", який також оприлюднив відео з атакованого Волгограда.

"У Волгоград завітали ударні БПЛА", — йдеться у підписі до іншого відео, на якому видно пожежу т адим в районі НПЗ.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів на регіон, проте не згадав про удар по НПЗ у Волгограді.

"Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. На даний момент постраждалих і пошкоджень об'єктів немає", — написав Бочаров.

Відео дня

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки БПЛА на Волгоград.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня СОУ завдали серії ударів по військовій і логістичній інфраструктурі Російської Федерації. Зокрема атакованим був порт "Темрюк".

Фокус також писав про те, що дрони вдарили по Єфремовському заводу синтетичного каучуку в Тульській області.