Сбили "Шахед" во время массовой атаки: ВСУ впервые показали боевую работу ЗРК STASH (видео)

1 мая ВС РФ массированно атаковали ударными дронами западные регионы Украины, в частности Тернополь и Ровно.

Для отражения атак были задействованы подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" которые в зоне своей ответственности уничтожили 58 "Шахедов". Для их ликвидации использовался и зенитный ракетный комплекс STASH. Боевую работу этого ЗРК впервые показало в соцсетях Воздушное командование "Запад" ВС ВСУ.

Изучив опубликованное видео, "Милитарный" пришел к выводу, что новый комплекс моет быть версией уже известного ЗРК малого радиуса действия Tempest.

ЗРК Tempest впервые был представлен в октябре 2025 года американской компанией V2X. Он выполнен на шасси, похожем на коммерческий багги Can-Am Maverick X3.

Он предназначен для операций, где решающую роль играют мобильность и низкая заметность, и предназначен для борьбы с вражескими беспилотниками, вертолетами и самолетами на малых высотах при любых погодных условиях.

"Для перехвата используется по две ракеты AGM-114 Hellfire на борту, предположительно в версии AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационной головкой самонаведения. На раме баги установлена ​​радиолокационная станция, обеспечивающая поиск целей и, вероятно, целеуказание для ракет", — пишет военный ресурс.

Более детальные характеристики этого ЗРК не раскрываются.

О том, что Украина получила на вооружение ЗРК Tempest, стало известно в январе этого года, однако публично о его передаче не сообщалось.

В STASH базу с баги заменили прицепом.

