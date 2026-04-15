"Фламинго" и новые ЗРК ВСУ получат технологии Storm Shadow и IRIS-T: что известно

Весной 2026 года три европейские компании начали сотрудничать с украинским производителем ракет "Фламинго", рассказали медиа. Одна из встреч состоялась за закрытыми дверями, когда 30 украинских предпринимателей встретились с производителями ракет Storm Shadow. Другие западные технологии могут понадобиться для других средств поражения, которые вскоре могут поступить в Вооруженные силы Украины. Какие новые технологии могут стать частью украинского оружия?

Европейская оборонная компания MBDA в начале апреля 2026 года провела закрытую встречу, на которой, среди прочих, присутствовали представители Fire Point — компании-производителя ракет "Фламинго", рассказали на милитаристском портале Defense Express со ссылкой на медиа Intelligence Online. Отмечается, что украинская крылатая ракета, которая била по РФ, может иметь компоненты, которые присутствуют в ракетах Storm Shadow/SCALP-EG. Аналитики добавили, что именно благодаря такому сотрудничеству FP-5 действительно могла появиться настолько быстро. В частности, ракета, вероятно, содержит западные компоненты — инерционную навигацию и навигационные модули GPS, устойчивые к помехам. Между тем Фокус обратил внимание на другие договоренности компании-производителя и на технологии, которые могут появиться в других проектах — например, в баллистических ракетах FP-7 или FP-9 или в отечественных зенитных комплексах.

Ракета "Фламинго" — детали

В статье DE также напомнили о совершенных технологиях MBDA и о Storm Shadow, которые имеют "стелс"-технологии и "идеальную систему наведения" ля работы на малых высотах. Ко всему, западные ракеты имеют еще два полезных компонента, которые пригодятся для "Фламинго":

система DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), благодаря которой средство поражения будет сканировать местность под собой, сравнивать ее с образцом в памяти, чтобы добраться до цели;

тепловизионная система самонаведения, которая направляет ракету на нужный объект.

По мнению аналитиков, эти технологии могут использоваться в ракетах FP-5, которые, кроме того, имеют системы TERCOM (для радиосканирования рельефа). Если сотрудничество с MBDA продолжится, то "Фламинго" получит новые компоненты и станет такой же эффективной, как Storm Shadow.

Украинские ЗРК

В сети можно отыскать информацию о других возможных сделках Fire Point. В частности, в марте Украина (Fire Point, КБ "Луч", "Радионикс") договорилась о сотрудничестве с испанской компанией Sener, в апреле — Fire Point договорилась о партнерстве с немецкой компанией Diehl Defence. При этом обе компании имеют отношение к изготовлению зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, который активно сбивает российские цели во время обстрелов.

Sener — компания, которая выпускает системы наведения Meteor, Taurus, PAC-3 и IRIS-T. Кроме того, отдельно работает над системами наведения и крыльями для ракеты IRIS-T "воздух-воздух", а также разрабатывает систему наведения для IRIS-T SL ("земля-воздух"). Ко всему, в марте появилось соглашение с Diehl Defence, для которой испанцы будут создавать систему управления. Diehl Defence — немецкая компания, которая производит ракеты для ЗРК IRIS-T, способных сбивать воздушные цели — от дронов и ракет до самолетов и вертолетов. На сегодня официально не было заявлений о том, какие именно компоненты может получить украинское оружие от ведущих западных производителей. Единственное, что прозвучало публично, — СЕО Совета оружейников Игорь Федирко в Facebook написал, что Украина предлагает "решения, боевой опыт, инженерию", а надеется получить "производственные, технологические и финансовые возможности".

Отметим, 13 апреля в сети рассказали о двух торговых марках, которые зарегистрировала компания-производитель "Фламинго". Одна из них касалась баллистической ракеты FP-7, а другая — неизвестного средства поражения.

Напоминаем, 14 апреля стало известно об ударе ракет SCALP по хранилищу "Шахедов" в Донецком аэропорту. Тем временем в сети рассказали об украинском ЗРК "Коралл", который появился на видео ко дню оружейников.