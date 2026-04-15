"Фламінго" та нові ЗРК ЗСУ отримають технології Storm Shadow і IRIS-T: що відомо

Весною 2026 року три європейські компанії почали співпрацювати з українським виробником ракет "Фламінго", розповіли медіа. Одна з зустрічей відбулась з за закритими дверима, коли 30 українських підприємців зустрілись з виробниками ракет Storm Shadow. Інші західні технології можуть знадобитись для інших засобів ураження, які незабаром можуть надійти у Збройні сили України. Які нові технології можуть стати частиною української зброї?

Європейська оборонна компанія MBDA на початку квітня 2026 року провела закриту зустріч, на якій, серед інших, були присутні представники Fire Point — компанії-виробника ракет "Фламінго", розповіли на мілітарному порталі Defense Express з посиланням на медіа Intelligence Online. Зауважується, що українська крилата ракета, яка била по РФ, може мати компоненти, які присутні у ракетах Storm Shadow/SCALP-EG. Аналітики додали, що саме завдяки такій співпраці FP-5 справді могла з'явитись настільки швидко. Зокрема, ракета, ймовірно, містить західні компоненти — інерційну навігацію та навігаційні модулі GPS, стійкі до перешкод. Тим часом Фокус звернув увагу на інші домовленості компанії-виробника та на технології, які можуть з'явитись в інших проєктах — наприклад, у балістичних ракетах FP-7 чи FP-9 або ж у вітчизняних зенітних комплексах.

Ракета "Фламінго" — деталі

У статті DE також нагадали про досконалі технології MBDA та про Storm Shadow, які мають "стелс"-технології та "ідеальну систему наведення" ля роботи на малих висотах. До всього, західні ракети мають ще дві корисних компоненти, які стануть у нагоді для "Фламінго":

система DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), завдяки якій засіб ураження скануватиме місцевість під собою, порівнюватиме її зі зразком у пам'яті, щоб дістатись до цілі;

тепловізійна система самонаведення, яка спрямовує ракету на потрібний об'єкт.

На думку аналітиків, ці технології можуть використовуватись у ракетах FP-5, які, окрім того, мають системи TERCOM (для радіосканування рельєфу). Якщо співпраця з MBDA продовжиться, то "Фламінго" отримає нові компоненти і стане такою ж ефективною, як Storm Shadow.

Українські ЗРК

У мережі можна відшукати інформацію про інші можливі угоди Fire Point. Зокрема, у березні Україна (Fire Point, КБ "Луч", "Радіонікс") домовилась по співпрацю з іспанською компанією Sener, у квітні — Fire Point домовилась про партнерство з німецькою компанією Diehl Defence. При цьому обидві компанії дотичні до виготовлення зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, який активно збиває російські цілі під час обстрілів.

Sener — компанія, яка випускає системи наведення Meteor, Taurus, PAC-3 та IRIS-T. Крім того, окремо працює над cистемами наведення та крилами для ракети IRIS-T "повітря-повітря", а також розробляє систему наведення для IRIS-T SL ("земля-повітря"). До всього, у березні з'явилась угода з Diehl Defence, для якої іспанці створюватимуть систему управління. Diehl Defence — німецька компанія, яка виготовляє ракети для ЗРК IRIS-T, здатних збивати повітряні цілі — від дронів та ракет до літаків та вертольотів. На сьогодні офіційно не було заяв про те, які саме компоненти може отримати українська зброя від провідних західних виробників. Єдине, що пролунало публічно, — СЕО Ради зброярів Ігор Федірко у Facebook написав, що Україна пропонує "рішення, бойовий досвід, інженерію", а сподівається отримати "виробничі, технологічні та фінансові можливості".

Зазначимо, 13 квітня у мережі розповіли про дві торгівельні марки, які зареєструвала компанія-виробник "Фламінго". Одна з них стосувалась балістичної ракети FP-7, а інша — невідомого засобу ураження.

