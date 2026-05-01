Збили "Шахед" під час масової атаки: ЗСУ вперше показали бойову роботу ЗРК STASH (відео)

1 травня ЗС РФ масовано атакували ударними дронами західні регіони України, зокрема Тернопіль і Рівне.

Для відбиття атак були задіяні підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід", які в зоні своєї відповідальності знищили 58 "Шахедів". Для їхньої ліквідації використовувався і зенітний ракетний комплекс STASH. Бойову роботу цього ЗРК вперше показало в соцмережах Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ.

Вивчивши опубліковане відео, "Мілітарний" дійшов висновку, що новий комплекс може бути версією вже відомого ЗРК малого радіусу дії Tempest.

ЗРК Tempest вперше був представлений у жовтні 2025 року американською компанією V2X. Він виконаний на шасі, схожому на комерційний баггі Can-Am Maverick X3.

Він призначений для операцій, де вирішальну роль відіграють мобільність і низька помітність, і призначений для боротьби з ворожими безпілотниками, вертольотами і літаками на малих висотах за будь-яких погодних умов.

"Для перехоплення використовується по дві ракети AGM-114 Hellfire на борту, імовірно у версії AGM-114L Hellfire Longbow з радіолокаційною головкою самонаведення. На рамі багі встановлено радіолокаційну станцію, що забезпечує пошук цілей і, ймовірно, цілевказівку для ракет", — пише військовий ресурс.

Детальніших характеристик цього ЗРК не розкривають.

Про те, що Україна отримала на озброєння ЗРК Tempest, стало відомо в січні цього року, проте публічно про його передачу не повідомлялося.

У STASH базу з багі замінили причепом.

