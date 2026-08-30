Сили оборони вдарили по місцях запуску дронів в РФ: Зеленський розкрив деталі нічних атак

Протягом ночі бійці Сил оборони уразили багато цілей на території Росії. Зеленський зазначив, що справедливі "далекобійні санкції" позбавляють країну-агресор ресурсів для ведення війни.

У ніч на неділю, 30 серпня, Сили оборони уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловській та Ростовській області Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленській.

Було влучання й по військовому аеродрому в Єйську та у цілі в Чорному морі.

"Також наші воїни застосували далекобійні санкції по НПЗ в Ленінградському регіоні, який щомісяця дає мільйони доларів у воєнний бюджет", — розповів глава держави про атаку по Кіришському нафтопереробному заводу.

Підтверджено й ефективну далекобійну роботу по об'єктах у Башкортостані та Архангельському регіоні, зазначив Зеленський.

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"Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла", — наголосив політик.

Також він нагадав про важливість економічного тиску іноземних партнерів України проти російської військової інфраструктури, яка працює лише завдяки можливості обходу санкцій.

Нагадаємо, вночі у російському Брянську пролунала серія вибухів, після чого над містом підійнявся дим. Повідомлялося, що влучання сталося у склад.

Також вибухи лунали й у Єйську Краснодарського краю. Під атакою опинився військовий аеродром.

Окрім того, був атакований НПЗ "Кірішінєфтєоргсінтєз" у Ленінградській області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив влучання у об'єкт.