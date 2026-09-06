У Кремлі розповіли подробиці перемовин з Віткоффом і Кушнером: подробиці

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч з представниками США тривала понад три години. За його словами, сторони провели змістовну зустріч з низки питань.

Він додав, що перемовини тривали в робочій обстановці, а також у неформальній розмові за обідом. Про це повідомляє російське пропагандистське видання TACC.

Розмова тривала понад три години, а точніше три години десять хвилин. Вона була змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою. Розмова з вкрай серйозних питань тривала як за робочим, так і в неформальній обстановці за обіднім столом. Юрій Ушаков, помічник президента РФ

Представник глави РФ повідомив, що Володимир Путін заявив про нібито "успіхи" російських військ на фронті та висловив упевненість у досягненні цілей, які Кремль ставить у війні проти України. Водночас російський лідер наголосив, що для врегулювання конфлікту необхідно усунути всі його "першопричини".

Ушаков додав, що переговори не обмежувалися питаннями війни проти України. Путін, Віткофф і Кушнер також обговорили перспективи реалізації масштабних спільних російсько-американських проєктів.

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Американська делегація, за твердженнями Москви, приїхала до Росії після ґрунтовної підготовки та представила низку власних пропозицій і міркувань щодо можливого врегулювання війни. Представники США також заявили, як говорить Ушаков, що під час запланованих контактів у Києві використають оцінки та позиції, які Путін висловив під час переговорів у Москві.

Водночас у Кремлі заявили про намір продовжувати переговорний процес. Путін і Дональд Трамп, як стверджує помічник глави РФ, підтримуватимуть особисті контакти, а окремий переговорний канал за участю Віткоффа та Кушнера також продовжить роботу.

Дмитрієв супроводжував від'їзд представників США

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв виклав у своєму Х світлини з Кушнером і Віткоффом. У своєму підписі він написав, що пройшла "важлива миротворча зустріч".

Дмитрієв виклав фото з Віткоффом і Кушнером в аеропорту Фото: X (Twitter)

На оприлюднених фото помітно, що американці зробити знімки на одному з аеродромів Москви перед своїм відльотом. Ані Віткофф, ані Кушнер не повідомляли публічно деталей перемовин після завершення зустрічі в Кремлі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін почав зустріч з Віткоффом та Кушнером. Американці прилетіли у Москву опівдні 5 вересня, а за стіл з Путіним сіли о 20 годині.

Згодом стало відомо, що Віткофф заявив, що пам'ятатиме до пенсії зустріч з Путіним. Спецпредставник Трампа назвав день "найпам'ятнішим" та подякував російському диктатору за "припинення вогню на три дні".