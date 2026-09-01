Разговор Бессента и Силуанова пошел не по плану: США поставили условие РФ, — Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что Россия не получит экономических льгот или договоренностей по другим вопросам до окончания войны в Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом двусторонней встречи министров.

Бессент встретился с Силуановым в кулуарах встречи финансовых лидеров "Группы двадцати" в Эшвилле, штат Северная Каролина, 31 августа.

По словам источника, основной темой переговоров стал мирный план президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Министерство финансов России сообщило, что чиновники также обсудили финансовое сотрудничество в рамках "Группы двадцати".

Когда Силуанов попытался обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, Бессент прервал его и сказал: "Ничего невозможно, пока война не закончится".

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Это было первое личное участие Силуанова в встрече "Группы двадцати" после вторжения России в Украину. Его возвращение в "Группу двадцати" вызвало недовольство европейских чиновников, работающих над новыми санкциями против России.

США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний в октябре 2025 года. В то же время после перебоев с поставками энергоносителей через Ормузский пролив Бессент выдавал лицензии на продажу российской нефти, хранившейся на танкерах, чтобы увеличить предложение на рынке.

Ранее "Фокус" писал , что Дональд Трамп может отказаться от прежних договоренностей с Россией. В ходе саммита "Большой семерки" президент США выразил скептицизм в отношении действий Владимира Путина и заявил о необходимости усилить давление на Москву.

Позже стало известно, что Россия может изменить отдельные планы в отношении войны. В то же время Владимир Путин подчеркнул, что стратегические цели РФ остаются неизменными на фоне усиления украинских ударов.