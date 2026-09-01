Розмова Бессента і Сілуанова пішла не за планом: США поставили умову РФ, — Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив російському колезі Антону Силуанову, що Росія не отримає економічного полегшення або домовленостей з інших питань до завершення війни в Україні.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на джерело, знайоме з двосторонньою зустріччю міністрів.

Бессент зустрівся із Силуановим на полях зустрічі фінансових лідерів G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, 31 серпня.

За словами джерела, основною темою переговорів був мирний план президента США Дональда Трампа щодо України. Міністерство фінансів Росії повідомило, що посадовці також обговорили фінансову співпрацю в межах G20.

Коли Силуанов спробував обговорити питання, що становлять взаємний інтерес, Бессент перервав його і сказав: “Нічого не можливо, поки війна не закінчиться”.

Це була перша особиста участь Силуанова у зустрічі G20 після вторгнення Росії в Україну. Його повернення до формату G20 викликало невдоволення європейських посадовців, які працюють над новими санкціями проти Росії.

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США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній у жовтні 2025 року. Водночас після перебоїв з постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку Бессент видавав ліцензії на продаж російської нафти, що зберігалася на танкерах, аби збільшити пропозицію на ринку.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп може відмовитися від попередніх домовленостей з Росією. Під час саміту G7 президент США висловив скепсис щодо дій Володимира Путіна та заявив про необхідність посилити тиск на Москву.

Пізніше стало відомо, що Росія може змінити окремі плани щодо війни. Водночас Володимир Путін наголосив, що стратегічні цілі РФ залишаються незмінними на тлі посилення українських ударів.