Война обостряется: чего ждать в сентябре–ноябре и как из этого вырисовываются новые рамки переговоров

Характер воздушных атак РФ в августе позволяет сделать вывод о новой тактике России и целях ударов к зиме 2026–27 годов. Если кратко — сделать крупные украинские города непригодными для жизни. При этом получить максимальный результат за счет использования реактивных дронов. Оставив баллистику для крупных целей.

Путин хочет спровоцировать кризис внутренней миграции в Украине и одновременно кинуть на фронт до миллиона мобилизованных граждан РФ.

Как и в случае с "шахедами" первых серий, Украина ищет варианты продиводействия. Пока активно использует авиацию. Но уже к середине сентября 2026 появятся и другие механизмы. К октябрю они станут массовыми и эффективность реактивных "гераней" упадет на порядок. Но это еще не балланс. Вторая составляющая — выбор целей на территории РФ для своих ударов. Есть алгоритмы и для фронта.

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Поэтому октябрь–ноябрь, вероятно, станут месяцами крайне активных боевых действий. А также периодом, когда могут быть созданы новые рамки переговоров о заморозке данной войны.

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