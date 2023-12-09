"Кремль занепокоєний": аналітики ISW висловилися про висунення Путіна в президенти

Американські аналітики пояснили, чому Володимир Путін повідомив про свій намір знову балотуватися на пост президента на заході, присвяченому військовим.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про своє висунення на пост глави держави, намагаючись створити враження, що він балотується на прохання російських військовослужбовців. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 грудня.

Як зазначають аналітики, Путін повідомив про своє рішення балотуватися перед військовими, після вручення медалей "Золота Зірка" у Великому Кремлівському палаці.

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На думку авторів звіту, це може свідчити про те, що передвиборча кампанія Путіна буде зосереджена на війні Україні більше, ніж передбачалося. Раніше аналітики припускали, що російський лідер у своїй передвиборчій риториці зосередиться на внутрішній стабільності РФ і критиці Заходу.

У ISW вважають, що обстановку, в якій Путін повідомив про своє висунення в президенти, було обрано з метою впливу на конкретну групу виборців. Йдеться про громадян РФ, яких безпосередньо торкнулася війна: військовослужбовців та їхніх близьких. Цьому передували мітинги родичів мобілізованих росіян, які піддавалися цензурі в РФ.

"Ці спроби кремлівської цензури дають змогу припустити, що Кремль стурбований можливими негативними наслідками цих протестів для іміджу Путіна під час президентської кампанії", — вважають аналітики.

У звіті йдеться про те, що Кремль, можливо, використовує заяву Путіна, присвячену військовій тематиці, у спробі переконати згадану групу виборців у тому, що російські військові загалом підтримують нинішнього президента.

Нагадаємо, 8 грудня президент Росії Володимир Путін повідомив про плани висуватися на п'ятий президентський термін. Російський лідер розповів про своє рішення йти в президенти "герою ДНР" Артему Жозі під час заходу на честь Дня героїв вітчизни.

ЗМІ вказали на те, що якщо Володимир Путін стане президентом ще на шість років, то обжене Йосипа Сталіна, який керував СРСР 29 років. Таким чином він стане главою російської держави найдовше з часів Катерини II.