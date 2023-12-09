Обжене Сталіна: нова перемога Путіна на виборах стане рекордом для РФ

За інформацією німецьких журналістів, якщо Володимир Путін знову переможе на виборах у РФ, то пробуде при владі довше, ніж інший диктатор — Йосип Сталін, який правив у СРСР із 1924 до 1953 року.

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Президент Росії Володимир Путін оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у 2024 році, але водночас якщо Путін виграє вибори, він перебуватиме при владі довше, ніж Сталін. Про це повідомив німецький Spiegel, назвавши "перемогу" Путіна вирішеним фактом.

"Якщо Путін завершить ще один шестирічний термін у Кремлі, він обжене Йосипа Сталіна, який управляв Радянським Союзом з 1924 по 1953 рік. І тоді Путін стане главою російської держави найдовше з часів цариці Катерини Великої у XVIII столітті", — підкреслило видання.

Експерти Spiegel зауважують, що у 71-річного Путіна немає серйозного суперника на виборах.

"Найвідоміший російський опозиційний політик Олексій Навальний, наприклад, наразі відбуває загалом понад 30 років позбавлення волі в колонії загального режиму", — констатують вони.

А з початку повномасштабної агресії проти України в Росії ще більше обмежили свободу слова, свободу медіа та посилили репресії проти опозиції, зауважує Spiegel.

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Як нагнітали інтригу

За інформацією німецького видання ASB Zeitung, протягом кількох тижнів у Росії ходили чутки про те, коли і як Путін оголосить про свою нову кандидатуру.

"У п'ятницю вранці прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент зробить це, коли вважатиме за потрібне. Після закінчення церемонії в Кремлі державні діячі Росії вибухнули заявами про свою лояльність, заявивши, що вони голосуватимуть за Путіна", — розповідає видання.

Крім того, вже кілька днів державне російське телебачення показує програми, в яких громадяни запевняють Путіна, який перебуває при владі майже чверть століття, що вони голосуватимуть за нього. Його переобрання вважається вирішеним.

Як уточнює ASB Zeitung, для цього 71-річний президент спеціально вніс поправки до російської Конституції, щоб мати можливість балотуватися знову.

"Кремль очікує рекордного для Путіна результату на виборах, які характеризуються агресивною війною Росії проти України. Президент представляє себе як захисника від прагнення США до зверхності і від розширення НАТО на схід", — припускають експерти видання.

Водночас Кремль традиційно намагається організувати пул кандидатів на пост президента перед виборами, щоб створити видимість вибору і конкуренції. Однак кандидати, висунуті різними парламентськими партіями, на загальну думку, не мають жодних шансів.

Вибори Путіна, а не президента Росії

Лише в четвер, 7 грудня, верхня палата Росії призначила дату президентських виборів наступного року. Рада Федерації на засіданні, яке транслювали по телебаченню, вирішила, що вибори відбудуться 17 березня.

"Це рішення практично сигналізує про стартовий сигнал президентської виборчої кампанії", — заявила голова парламентської палати Валентина Матвієнко.

Як стверджують державні росЗМІ, з "проханням" висунути свою кандидатуру до Путіна нібито звернувся спікер парламенту так званої "ДНР" Артем Жога, на що той відповів згодою.

Диктатор оголосив про свій намір вп'яте балотуватися на виборах 17 березня 2024 року на церемонії вшанування "Героїв Росії", що відбулася в Кремлі.

Крім того, російський Центрвиборчком 8 грудня представив логотип президентських виборів 2024 року, на якому буде присутня латинська буква V. Загальновідомо, що її використовують російські військові для позначення своїх підрозділів в умовах повномасштабної агресії в Україні.

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Путін при владі — просто факти

Володимир Путін перебуває при владі в Росії з 2000 року. Його двічі обирали президентом — у 2000-му і 2004 роках. У 2008 році його змінив Дмитро Медведєв, а Путін став главою уряду.

Ще двічі він "обирався" президентом — у 2012-му і 2018 роках.

Пізніше, 2020 року, за ініціативою Путіна до Конституції РФ внесли поправки, які дають йому змогу знову двічі балотуватися на пост глави держави. Тобто він може залишатися при владі до 2036 року.

Нагадаємо, що на "виборах" 2018 року Путін отримав 76,69% голосів.

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Фокус писав, що Центрвиборчком РФ також затвердив дати голосування. Уперше в Росії вибори президента пройдуть у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.

Тим часом росіяни запустили опозиційну кампанію перед виборами. Фонд, який очолює Олексій Навальний, оголосив про початок кампанії під назвою "Росія без Путіна".