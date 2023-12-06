У РФ до виборів допустять Явлінського, який виступає проти війни: ISW пояснив логіку Кремля

Опозиціонеру дозволять брати участь у виборах президента Росії 2024 року на певних умовах. За даними аналітиків, у Явлінського є домовленості з адміністрацією Володимира Путіна.

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Російське керівництво не перешкоджає політику Григорію Явлінському, який виступає проти війни в Україні, критикувати зовнішню політику Кремля, щоб зберегти видимість легітимності та поставити поза законом прихильників припинення вогню. Про це пише "Інститут вивчення війни" з посиланням на інсайдерські джерела.

Російське джерело 4 грудня повідомило, що у Явлінського є домовленості з адміністрацією президента РФ про те, що, якщо йому дозволять брати участь у президентських виборах 2024 року, він критикуватиме уряд України й особливо президента Володимира Зеленського.

За словами джерела, у Кремлі не проти "помірної" критики війни в Україні, оскільки це демонстрація "плюралізму думок" перед президентськими виборами 2024 року.

Повідомляють, що Явлінському дадуть змогу набрати не більше ніж 1-1,5% голосів на виборах, такими ж були результати на виборах 2018 року.

Григорій Явлінський проти війни в Україні

Припинення вогню в Україні — один із пунктів передвиборчої кампанії опозиціонера і засновника партії "Яблуко" Григорія Явлінського. В інтерв'ю "РБК" він заявив, що в російських інтересах якомога швидше підписати мирний договір з Україною.

Він сумнівається в правдивості опитувань, які показують, що більшість росіян підтримує війну. За останні півтора року, за його словами, російській пропаганді вдалося посіяти відчуття страху серед росіян.

Зараз він збирає підписи, щоб брати участь у президентській кампанії 2024 року. Обмін військовополонених, звільнення політичних в'язнів, реформи російської юридичної системи — додаткові пункти в президентській програмі уродженця Львова.

У своєму інтерв'ю Явлінський зазначив, що російська влада винесла вироки або проводить розслідування щодо інших представників "Яблука". Але все це відбувається тільки на регіональному рівні.

На думку американських аналітиків, Кремль утримується від репресій щодо Явлінського і "Яблука" на федеральному рівні, щоб зберегти ретельно створений фасад опозиції, демократії та виборчої легітимності. Кремль також, імовірно, дозволяє Явлінському говорити про припинення вогню в державних ЗМІ, щоб ця ідея асоціювалася з "опозицією" і щоб утримати представників Кремля від висловлення своєї думки.

Нагадаємо, що у РФ хочуть оголосити Азовське море внутрішніми водами, щоб домогтися визнання Криму.

Також повідомлялося, що ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра, попри масовані обстріли. За день було близько 26 керованих російських авіабомб.