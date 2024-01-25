Надсилає сигнали: Путін готовий до переговорів із Україною, — Bloomberg

Іноземні журналісти пишуть, що Путін готовий відмовитися від вимоги нейтрального статусу України та вступу України до НАТО, однак взамін хоче отримати захоплені ним українські території.

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Путін посилає США сигнали про те, що готовий до проведення переговорів про припинення війни в Україні. Про це пише Bloomberg, покликаючись на свої джерела в Кремлі.

Видання зазначає, що російський президент готовий до переговорів і обговорення майбутніх заходів безпеки для України.

Утім, офіційні особи США кажуть, що не бачать жодних ознак того, що Росія готова припинити війну в Україні. Зокрема, натяки РФ про проведення переговорів, навіть якщо вони не щирі, ставлять під загрозу зусилля Зеленського відносно "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ із української території.

Джерела видання кажуть, що відповідний сигнал про готовність до переговорів Путін передав високопосадовцям США минулого місяця. Імовірно, президент РФ готовий відмовитися від вимоги нейтрального статусу України та вступу України до НАТО.

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Однак натомість російський президент хоче залишити захоплені території під контролем Росії, а це близько 18% української території.

За словами речниці Ради нацбезпеки США Адріани Вотсон, Америка не знає про зміни в позиції Росії і Україна самостійно вирішуватиме, чи вести їй переговори з Росією.

Журналісти пишуть, що публічно Володимир Путін не оголошував, що готовий зупинитися на теперішній лінії фронту. Водночас Україна тримає позицію, що має на меті повернути назад усі захоплені Росією землі.

Позиція України щодо переговорів із РФ

Як розповідав радник Офісу президента Михайло Подоляк, Україна готова до переговорів із Росією про завершення війни, однак це може відбутися лише за певних умов. За його словами, усі війни завершуються переговорами, однак усе залежить від того, у якій ти позиції, коли починаєш їх.

Переговори можуть відбутися тоді, коли РФ отримає певні тактичні поразки й у державі-аресорі спостерігатиметься соціальна напруга.

Також наприкінці грудня Подоляк розповідав журналістам, що в класичному сенсі слова переговорів не буде. Будуть лише ультимативні вимоги до Росії, які та прийме.

Як говорить заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, розв’язана Росією війна в будь-якому випадку закінчиться переговорами. Утім, вони відбуватимуться лише на умовах України. Ідеться про повернення українських територій у межі 1991 року. Після цього будуть створені механізми, які не дозволять Росії знову напасти на Україну.

Нагадаємо, за словами радника канцлера Німеччини Олафа Шольца, що закінчити війну в Україні нелегко, адже Росія проти самого існування України як суверенної держави. Тому, на його думку, проблема полягає не у відсутності переговорів із Росією.

Також про те, що Володимир Путін таємно натякає на готовність до переговорів у грудні писали журналісти The New York Times. Вони зазначали, що російський президент робить сигнали через посередників.