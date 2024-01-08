За словами аналітиків, нещодавні заяви повпреда РФ при ООН Дмитра Полянського спрямовані на створення інформаційних умов, щоб переконати союзників зрадити Україну.

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Високопоставлене духовенство Російської православної церкви в день Різдва Христового, яке у РФ відзначають 7 січня, користуючись нагодою, перейнялося просуванням дипломатичних інтересів Кремля в Будапешті. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 січня.

Патріарх Кирил надіслав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану привітання з Новим роком і Різдвом.

До слова, жителі Угорщини здебільшого (37,2% вірян) дотримуються католицького віросповідання, 11,6% — кальвіністи, 2,2% — лютерани, і ті, й інші відзначають Різдво 25 грудня.

Віктор Орбан у 90-х роках і зовсім дотримувався антиклерикальної позиції: переймався питанням про те, чи не втручаються церкви в політичне життя, чи не впливають на державу. Після таких заяв в угорському парламенті 1991 року він виступив проти бюджетної підтримки церков, бувши переконаним, що це створить залежність у відносинах між державою і релігійними організаціями.

Російське опозиційне видання "Сота" зазначило, що в РПЦ опублікували тільки привітання Кирила Орбану і не вказали, чи були привітання від духовної особи комусь іще із закордонних лідерів.

Західні дослідники також звернули увагу на те, що перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський продовжує висловлюватися в тон відомої версії Кремля про непрямий конфлікт РФ і Заходу в Україні. Полянський заявив, що Сили оборони не планують похід на Москву, тому що нібито "київський режим скоро програє". За його словами, НАТО загрожує існуванню Росії, оскільки веде війну проти РФ в Україні.

Такі заяви Полянського узгоджуються зі словами голови Кремля Володимира Путіна, який 1 січня назвав Захід ворогом Росії. Ймовірно, ці заяви спрямовані на створення інформаційних умов, щоб переконати союзників зрадити Україну за допомогою переговорів, зазначають аналітики.

Пов'язаний із Кремлем військовий блогер також поширив повідомлення про те, що країни Заходу намагаються діяти на противагу інтересам Росії в Киргизстані та Казахстані. Можливо, це вказує на занепокоєння з приводу ослаблення впливу РФ у регіоні Центральної Азії внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Військкор" заявив, що Захід намагається впливати на Киргизстан, щоб він не ухвалив закон про "іноземних агентів", який накладе обмеження на діяльність іноземних організацій у країні. Закон, ймовірно, багато в чому створено за зразком російської законодавчої ініціативи про "іноземних агентів" від 2012 року. Стверджується, що Захід раніше нібито успішно впливав на Грузію і Киргизстан.

Він також звинуватив екологічних активістів, які здобули західну освіту в Казахстані, у спробі дискредитувати російську компанію "Росатом", щоб у такий спосіб влада країни віддала перевагу співпраці з французькими операторами.

Нагадаємо, що Польща та Україна можуть випускати ракети, але Захід не дає Києву далекобійну зброю.

Також повідомлялося, що німецькі ракети Taurus можуть внести перелом на полі бою після літнього контрнаступу ЗСУ. Тиск на Шольца зростає, зазначають журналісти Newsweek.