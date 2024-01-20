Країна, що програла війну: у Зеленського розповіли, коли Україна розпочне переговори з РФ

Під час переговорів РФ може відмовитися від ядерної зброї, якщо зазнає глобальної поразки, вважає радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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Україна погодиться на переговори з Російською Федерацією, проте за певних умов. Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються переговорами. Це зрозуміло, питання в тому, в якій ти позиції знаходишся, коли починаєш ці переговори", — сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що перемовини починаються в моменті, коли росіяни отримали певні тактичні поразки, зокрема у РФ спостерігається соціальна напруга, ті чи інші внутрішні бунти. З його слів, у такому випадку "безумно переговори".

Михайло Подоляк наголосив, що під час переговорів Росія може відмовитися від ядерної зброї, проте лише у випадку, якщо зазнає глобальної поразки. А саме ворог не зможе домінувати не лише в Європі, але й у глобальному політичному процесі. РФ не матиме для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, зокрема вето в Радбезі ООН, не матиме підтримки ряду інших авторитарних країн, оскільки "буде вважатися країною, яка програла війну", — зауважив радник Офісу президента.

Нагадаємо, 17 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не готова до конструктивних переговорів про закінчення війни. Також він не бачить швидкого завершення воєнних дій в Україні.

18 січня заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що російсько-українська війна повинна закінчитися так, аби РФ не допускали думки про повторну агресію. Зокрема, війна повністю закінчиться після виходу на кордони 1991 року.