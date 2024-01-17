Путін не готовий: Росія не планує проводити сумлінні переговори, — Блінкен

За словами держсекретаря США, з боку Росії має бути готовність брати участь, сумлінно вести переговори, ґрунтуючись на основних принципах, які було поставлено під сумнів унаслідок її агресії: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не передбачає швидкого завершення військових дій на території України. На його думку, Росія наразі не виявляє готовності до конструктивних переговорів, що ускладнює можливість досягнення миру в найближчому майбутньому. Про це він повідомив на на Всесвітньому економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми завжди до цього відкриті, уважні до цього, тому що більше, ніж будь-хто інший, цього хоче український народ", — підкреслив Блінкен.

Він додав, що Росії необхідно проявити готовність до участі в переговорах з дотриманням принципів, які були піддані сумніву внаслідок її агресивних дій. Ці принципи включають в себе територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Тільки за умови чесного і сумлінного підходу з боку Росії можна розраховувати на успішне вирішення конфлікту і встановлення миру.

Відповідно до висловлювання держсекретаря США, президент країни-агресора, Володимир Путін, висловлює готовність і надалі залучати "своїх молодих людей" у конфліктну ситуацію, яку він сам і створив, з метою просування своїх інтересів.

Нагадаємо, що 28 грудня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв окреслив позицію Кремля на можливих переговорах з Україною щодо мирного врегулювання у 2024 році. За його словами, війна продовжиться, а її мета — роззброєння українських військ і зміщення чинної влади в Києві.

Крім того, у Міноборони Польщі розповіли, чи нападе Путін на НАТО. За словами держсекретаря польського оборонного відомства Павла Залевського, російський президент є диктатором і отримує неправдиві дані про ситуацію у світі від своїх підлеглих. Країни Заходу повинні зробити все, щоб Кремль не зміг перемогти.