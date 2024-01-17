Путин не готов: Россия не планирует проводить добросовестные переговоры, — Блинкен

По словам госсекретаря США, со стороны России должна быть готовность участвовать, добросовестно вести переговоры, основываясь на основных принципах, которые были поставлены под сомнение в результате ее агрессии: территориальная целостность, суверенитет, независимость.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не предвидит скорого завершения военных действий на территории Украины. По его мнению, Россия на данный момент не проявляет готовности к конструктивным переговорам, что затрудняет возможность достижения мира в ближайшем будущем. Об этом он сообщил на на Всемирном экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы всегда к этому открыты, внимательны к этому, потому что больше, чем кто-либо другой, этого хочет украинский народ", — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что России необходимо проявить готовность к участию в переговорах с соблюдением принципов, которые были подвергнуты сомнению в результате ее агрессивных действий. Эти принципы включают в себя территориальную целостность, суверенитет и независимость. Только при условии честного и добросовестного подхода со стороны России можно рассчитывать на успешное разрешение конфликта и установление мира.

В соответствии с высказыванием госсекретаря США, президент страны-агрессора, Владимир Путин, выражает готовность продолжать привлекать "своих молодых людей" в конфликтную ситуацию, которую он сам и создал, с целью продвижения своих интересов.

Напомним, что 28 декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очертил позицию Кремля на возможных переговорах с Украиной по мирному урегулированию в 2024 году. По его словам, война продолжится, а ее цель — разоружение украинских войск и смещение действующей власти в Киеве.

Кроме того, в Минобороны Польши рассказали, нападет ли Путин на НАТО. По словам госсекретаря польского оборонного ведомства Павла Залевского, российский президент является диктатором и получает ложные данные о ситуации в мире от своих подчиненных. Страны Запада должны сделать все, чтобы Кремль не смог победить.