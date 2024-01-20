Страна, проигравшая войну: у Зеленского рассказали, когда Украина начнет переговоры с РФ

В ходе переговоров РФ может отказаться от ядерного оружия, если потерпит глобальное поражение, считает советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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Украина согласится на переговоры с Российской Федерацией, однако при определенных условиях. Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мне очень нравится формула, что все войны заканчиваются переговорами. Это понятно, вопрос в том, в какой ты позиции находишься, когда начинаешь эти переговоры", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что переговоры начинаются в моменте, когда россияне получили определенные тактические поражения, в частности в РФ наблюдается социальное напряжение, те или иные внутренние бунты. По его словам, в таком случае "безумно переговоры".

Михаил Подоляк отметил, что во время переговоров Россия может отказаться от ядерного оружия, однако только в случае, если потерпит глобальное поражение. А именно враг не сможет доминировать не только в Европе, но и в глобальном политическом процессе. РФ не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право, в частности вето в Совбезе ООН, не будет иметь поддержки ряда других авторитарных стран, поскольку "будет считаться страной, которая проиграла войну", — отметил советник Офиса президента.

Напомним, 17 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не готова к конструктивным переговорам об окончании войны. Также он не видит быстрого завершения военных действий в Украине.

18 января заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что российско-украинская война должна закончиться так, чтобы РФ не допускали мысли о повторной агрессии. В частности, война полностью закончится после выхода на границы 1991 года.