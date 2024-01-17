"Удар для державності": в ISW оцінили можливість мирних переговорів України та РФ

За оцінками аналітиків, російські війська повернули собі ініціативу на більшій частині фронту, крім району бойових дій у Херсонській області. Кремлю, ймовірно, бракує послідовного підґрунтя, щоб пояснити своєму народу поточні наступальні операції.

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Президент РФ Володимир Путін продовжує демонструвати, що Кремль не зацікавлений у переговорах із Києвом, і що мета війни залишається незмінною: повна капітуляція України та Заходу. 16 січня на зустрічі з російськими муніципальними головами Путін заявив, що "українську державність чекає непоправний удар", якщо поточний стан на фронті збережеться. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 січня.

Путін підтвердив версію Кремля про те, що саме Україна, а не РФ, несе відповідальність за відсутність переговорів.

"Формула миру" Зеленського — це заборонні вимоги для переговорів", — сказав він.

Путін також заявив, що будь-який переговорний процес — це спроба спонукати Росію відмовитися від завоювань за останні півтора року, і що це неможливо.

"Що стосується переговорного процесу — це спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні 1,5 року", — сказав він.

Кремлю, судячи з усього, не вистачає послідовного підґрунтя, щоб пояснити поточні наступальні операції російській громадськості. Хоча часом у рамках передвиборчої кампанії Путін, схоже, використовує свою роль як головнокомандувача ЗС РФ.

Він заявив, що тепер, після невдалого контрнаступу ЗСУ, ініціатива на полі бою повністю на боці РФ. Це помітна зміна в риториці після заяви 14 грудня 2023 року про те, що майже всі російські війська активно діють і попередньої характеристики міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який назвав російські наступальні операції в Україні "активною обороною".

За оцінками ISW, російські війська повернули собі ініціативу на більшій частині фронту, крім району бойових дій у Херсонській області.

Нагадаємо, що напередодні, 16 грудня, Путін заявив, що Росія "захистить" свої інтереси.

Також у звіті ISW від 16 січня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в районі Бахмута: в ISW назвали втрачені території України.