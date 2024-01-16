"Усі розуміють": Путін заявив, що Росія "захистить" свої інтереси (відео)

Російський президент сказав, що Москву намагаються спонукати "відмовитися від її завоювань" в Україні. За його словами, це "неможливо".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про намір "захищати" інтереси Москви. Про це він сказав під час зустрічі з главами муніципальних утворень регіонів Росії 16 січня.

"Ми свої інтереси завжди захищали. І зараз захистимо", — сказав Путін, говорячи про війну з Україною та відносини Росії із Заходом.

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"Зазнає краху раніше": Путін не зможе вести війну в Україні ще 5 років, — генерал США

Президент РФ відкинув "формулу миру", яку запропонувала українська сторона для завершення війни. За його словами, Москва нібито не може відмовитися від окупованих територій України.

"А що стосується переговорного процесу ... Це спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року — але це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо", — стверджує Путін.

Російський президент також заявив, що "той, хто зрадив традиції свого народу, заздалегідь програв".

Путін заявив, що РФ захистить свої інтереси

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Володимир Путін є втіленням війни і хоче, щоб вона тривала.

Зі свого боку експрезидент США Дональд Трамп 16 січня заявив, що "дуже добре ладнає" з Володимиром Путіним і може "швидко" закінчити війну в Україні. За словами політика, РФ "ніколи б не напала" на Україну, якби він був президентом США.