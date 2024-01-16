"Він не зміниться": Путін втілює війну та хоче, щоб вона тривала, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, президент РФ намагається нормалізувати те, що повинно було закінчитися у 20 столітті, зокрема масові депортації та стирання з лиця землі цілих населених пунктів.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче, щоб війна в Україні тривала. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня.

"Путін втілює війну. Ми всі прекрасно знаємо, що він — це єдина причина, чому різні війни та конфлікти тривають і чому всі зусилля відновити мир провалюються. І він не зміниться", — сказав Зеленський.

Президент заявив, що змінитися мають ті, хто протистоїть агресії, так, щоб вона не повторювалася. За його словами, Путін хоче, щоб війни тривали.

Важливо

"Ситуація з Україною дуже жахлива": Трамп пообіцяв "швидко" закінчити війну (відео)

Зеленський зазначив, що Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20 столітті. Зокрема, ідеться про масові депортації та стирання з лиця землі цілих міст і сіл.

"Його режим існуватиме стільки, скільки триватиме ця війна й інші війни. І ми всі у вільному світі існуватимемо стільки, скільки зможемо захищати наш світ", — сказав президент.

Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський заявив, що влада України не планує влаштовувати перерву у війні з РФ, оскільки це буде вигідно лише Москві. За його словами, якщо дати паузу противнику, то через 2-3 роки РФ може знову напасти.

Раніше, 10 січня Володимир Зеленський сказав, що впевнений у перемозі над Росією та що настане день, коли світ позбудеться президента РФ Володимира Путіна.