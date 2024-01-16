"Он не изменится": Путин воплощает войну и хочет, чтобы она продолжалась, — Зеленский (видео)

По словам главы государства, президент РФ пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке, в частности массовые депортации и стирание с лица земли целых населенных пунктов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет, чтобы война в Украине продолжалась. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.

"Путин воплощает войну. Мы все прекрасно знаем, что он – это единственная причина, почему различные войны и конфликты продолжаются, и почему все усилия восстановить мир проваливаются. И он не изменится", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что измениться должны те, кто противостоит агрессии, таким образом, чтобы она не повторялась. По его словам, Путин хочет, чтобы войны продолжались.

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Зеленский отметил, что Путин пытается нормализировать то, что должно было закончиться в 20 веке. В частности, речь идет массовых депортациях и стирании с лица земли целы городов и сел.

"Его режим будет существовать столько, сколько будет длиться эта война и другие войны. И мы все в свободном мире будет существовать столько, сколько сможем защищать наш мир", — сказал президент.

Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Напомним, 11 января Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не планируют устраивать перерыв в войне с РФ, так как это будет выгодно лишь Москве. По его словам, если дать паузу противнику, то через 2-3 года РФ может снова напасть.

Ранее, 10 января Владимир Зеленский сказал, что уверен в победе над Россией и что наступит день, когда мир избавится от президента РФ Владимира Путина.