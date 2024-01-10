"Буде день після Путіна": Зеленський розповів, як Україні перемогти у війні (відео)

Україна, Молдова та країни Балтії повинні об'єднатись, щоб не дати відродитися імперії, заявив президент під час візиту до Литви.

Related video

Президент України Володимир Зеленський виступив перед натовпом громадян, які зібрались біля резиденції президента Литва Гітанаса Наусєди у Вільнюсі. Український політик заявив, що впевнений у перемозі над Росією і що настане день, коли світ позбудеться президента РФ Володимира Путіна. Відео з заявами політиків опублікували на Youtube-каналі офісу президента.

Зеленський взяв слово після заяви Наусєди, який висловив підтримку українському народу у його протистоянні з РФ. Після цього президент України привітався литовською мовою — сказав кілька слів на честь країни, яку відвідав з раптовим візитом 10 січня.

Важливо

В очікуванні жертв та руйнувань. Що потрібно, щоб НАТО відповіло на провокації Путіна

Під час свого виступу український політик нагадав про морозну погоду, яка зустріла його у Вільнюсі. Однак з часом мороз відступить — так само зробить і Росія.

"Ми знаємо, що це станеться. Буде такий день. Обов'язково. Перший день після цієї війни. Стійкість наших воїнів — це також передчуття, що Росія не витримає, якщо продовжувати її бити".

Тим часом росіяни, атакуючи Україну, також "бачили" той день, коли переможуть — це мав бути "день без українців — без дорослих і без дітей".

У виступі також пролунали історичні згадки про те, як країни Балтії першими виборювали свободу, виходячи зі складу СРСР. Президент РФ Володимир Путін намагається відновити кордони країни, які зникли у 90-х рр. минулого століття: це загроза для Литви, Латвії, Естонії, Молдови, України.

"Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Ми маємо робити все, що можемо робити у максимальній єдності. Не буде більше імперій", — заявив Зеленський.

Зеленський у Литві — деталі

Зазначимо, 10 січня президент Зеленський відвідав з неочікуваним візитом Литву, повідомили ЗМІ. Пізніше у Telegram-каналі політика повідомили, що під час зустрічі уклали договори для виробництва зброї, необхідної Україні для утримання позицій у війні з РФ. Під час розмови з литовським колегою пролунали слова вдячності за зброю, техніку, майданчики для навчання, допомозі у розмінуванні, заявив український президент.

Тим часом восени Зеленський заявив, що Росія здатна до нової атаки, якщо дати їй можливість відновити військовий потенціал. Можливий напрямок удару — країни Балтії: вони опиняться під загрозою до 2028 року.

У січні 2024 року депутат німецького парламенту попередив, що країнам НАТО дійсно слід готуватись до зіткнення з РФ. На його думку, часу на підготовку — 2-3 роки. 8 січня західні ЗМІ повідомили, що Кремль розмістив ядерні боєголовки біля кордонів Північноатлантичного альянсу. 10 січня стало відомо, що до 2027 року РФ та Білорусь збудує військові базу за 40 км від України і буде готова завдати новий удар.