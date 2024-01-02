"Є лише 5-8 років": НАТО слід готуватись до війни з Росією, — німецький депутат

Родеріх Кізеветтер переконаний, що протистояння не уникнути, якщо країни не змінять підхід до допомоги Україні. Однак, з його слів, канцлер Німеччини все ще розраховує на переговори з Володимиром Путіним.

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Країни НАТО мають час на те, щоб підготуватись до війни з Росією. Про це в інтерв’ю литовському витанню LRT, опублікованому 1 січня, заявив депутат Бундестагу та експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

"У нас є лише 5-8 років на підготовку, дехто каже, що мінімум три роки", — сказав він.

Німецький депутат наголосив, що Росія вже активізувала військову економіку та почала "словесні нападки" на цілісність інших країн, зокрема Латвії. На його думку, Кремль планує використати "як зброю" міграцію.

"Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести плутанину, наприклад, зростання міграції", — попередив Кізеветтер.

Він зазначив, що Литва більше підготовлена до війни з РФ, ніж Німеччина. Франція — взагалі не готова до збройного конфлікту.

Як пояснив депутат Бундестагу, чи здійсниться "песимістичний сценарій", тобто війна з НАТО, буде зрозуміло вже взимку. Якщо через "ще більше загрозу" з України почнуть тікати мільйони людей, це стане першим сигналом. Масова міграція, "жахливі події" в Україні та пацифістські настрої в Європі перешкодять військовим інвестиціям.

"Ми маємо протистояти цьому", — наголосив Кізеветтер.

З його слів, з усієї допомоги лише 30% Україна отримує від Європи. Канцлер Олаф Шольц все ще має надію на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, тому допомога Німеччини менша, ніж могла б бути.

Німецький депутат переконаний, що уряд має змінити свій підхід до допомоги. Україні мають надавати не тільки стільки, скільки потрібно, але і якомога швидше.

Нагадаємо, 1 січня президент Росії Володимир Путін заявив, що сама Україна для нього нібито "не ворог". Він переконаний, що проти Кремля борються західні еліти.

Раніше, 30 грудня, держсекретар Польщі Павел Залевський заявив, що Путін не наважиться атакувати НАТО, бо він "не є божевільним".