"Ми б так не ризикували": Зеленський пояснив, чому не можна брати паузу у війні проти РФ

За словами українського лідера, якщо дати паузу противнику, то через 2-3 роки РФ може знову напасти на нашу країну.

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Влада України не планує влаштовувати перерву у війні з РФ, і цього не передбачається. Якщо надати Росії тимчасове затишшя, це буде вигідно лише їй, але зовсім не Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час заяв за результатами переговорів із президентом Естонії президентом Аларом Карісом.

Як зазначив український лідер, тимчасове затишшя на українській території не означає припинення воєнних дій, і це не веде до встановлення політичного діалогу з Російською Федерацією або іншими сторонами. Ця перерва приносить вигоду виключно Росії.

"Ми розуміємо обсяги, скільки всього вони виробляють сьогодні дронів, артилерії за добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, ми бачимо великий дефіцит дронів і з артилерією, і з ракетами", — пояснив Зеленський.

Президент також заявив, що РФ регулярно закуповує дрони в Ірані у великих розмірах, а також домовляється про постачання ракет із КНДР.

Він підкреслив, що після повномасштабного вторгнення в Україну російські склади виявилися порожніми, і тому поточне тимчасове затишшя не є просто замороженим конфліктом. Це лише тимчасове очікування, яке сприятиме інтересам Росії.

"Вони не встигають. Так, ви маєте рацію, світ теж не встигає наповнювати склади України. Але світ сьогодні допомагає Україні, а в Росії є дефіцит. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Росії — вона потім може переїхати нас, ми б так не ризикували, і слава Богу, що все це вирішується в Україні, і тому пауз на користь Росії точно не буде", — наголосив він.

Нагадаємо, що 11 січня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Естонії. По приїзду його зустрів глава Міністерства закордонних справ Маргус Цахкна.