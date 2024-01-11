Зеленський прибув до Естонії з офіційним візитом: перші деталі (фото)

Глава держави та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибули до своїх естонських колег, які запевнили в повноцінній підтримці України до кінця війни.

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У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Естонії. По приїзду його зустрів глава Міністерства закордонних справ Маргус Тсахкна. Про це МЗС Естонії написало в мережі Х.

Зеленський прибув з офіційним візитом до Естонії

Крім українського лідера, до естонських колег вирушив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні", — написав глава МЗС Естонії в мережі.

Він підкреслив, що Естонія дає потужний сигнал і запевнення Україні в повноцінній підтримці.

"Разом ми переможемо в цій війні", — додав Тсахкна.

Незадовго до цього, 10 січня, Зеленський анонсував свою поїздку до Естонії.

Нагадаємо, що 10 січня президент Зеленський відвідав із несподіваним візитом Литву, повідомили ЗМІ. Пізніше в Telegram-каналі політика повідомили, що під час зустрічі уклали договори для виробництва зброї, необхідної Україні для утримання позицій у війні з РФ. Під час розмови з литовським колегою прозвучали слова подяки за зброю, техніку, майданчики для навчання, допомогу в розмінуванні, заявив український президент.

9 січня президент України Володимир Зеленський розповів про результати Ставки. Обговорення стосувалося посилення ППО.