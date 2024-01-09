Посилення ППО та виробництво снарядів: Зеленський оголосив результати важливої Ставки

Представники Генштабу, Мінстратегпрому та Міноборони обговорювали питання забезпечення фронту не лише снарядами, але й дронами.

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На Ставці Верховного головнокомандувача України оцінили можливість власного виробництва боєприпасів, зокрема відкриття нових ліній, а також посилення ППО. Подробиці повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

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Він розповів, що командувачі основних напрямків та операцій були присутні на заході. Разом з ними, Генштабом, Мінстратегпромом, Міноборони обговорювалися питання забезпечення фронту снарядами та дронами. Йшлося про фактичні витрати, розподіл між підрозділами та щоденна потреба.

Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів. Найважливішою темою виявилося власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.

"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", – наголосив він.

Інша важлива тема – ППО. Проаналізували учасники засідання й останні російські атаки та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні дії для посилення захисту міст, підприємств, громад та об’єктів критичної інфраструктури.

Снаряди для України: що відомо

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ, 13 листопада заявив, що для виконання обіцянки стосовно мільйона снарядів для ЗСУ Європейський Союз може почати перенаправляти в Україну боєприпаси, які спочатку призначалися для експорту в треті країни. За його словами, в Україну було відправлено понад 300 тисяч снарядів із наявних запасів країн ЄС.

У МЗС 14 листопада підтвердили, що ЄС не може надати 1 млн боєприпасів для ЗСУ. Зі слів керівника відомства Дмитра Кулеби, це, найімовірніше, пов'язано не з відсутністю політичної волі у європейських країн. У країн ЄС не вистачає необхідних виробничих потужностей, заводів, складів для того, щоб виконати цю обіцянку. Також є проблеми і бюрократичного характеру.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів. Він натякнув, що новини стосуватимуться виробництва снарядів на території України. З його слів, світ буде знаходитись "в турбулентності" ще 10-20 років.