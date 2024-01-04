ЗСУ отримали від Чехії 26 САУ Dana-M2: що про них відомо (відео)

Крім самохідних артилерійських установок, Україна також отримала спеціалізовані снаряди з дальністю стрільби до 25 км.

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Україна поповнила свій військовий арсенал завдяки постачанням від Чехії — 26 новітніх самохідних артилерійських установок Dana-М2 калібру 152 мм. Цю інформацію підтвердили на каналі Армія TV.

Dana-M2 являє собою вдосконалену версію чехословацької колісної артилерійської установки ShKH vz. 77 Dana, яка вже використовується українськими збройними силами.

Крім самих установок, Україна також отримала від Чехії спеціалізовані снаряди з дальністю стрільби до 25 км, що доповнює їхню функціональність.

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Хоча установки Dana були створені наприкінці 1970-х років у Чехословаччині, всі поставлені в Україну моделі є новими й раніше не використовувалися. На додаток до техніки, українські сили отримали поліпшені кабіни та системи управління вогнем для цих артилерійських установок.

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Що відомо про САУ Dana-M2

Ці артилерійські установки озброєні 152-міліметровою гарматою і великокаліберним кулеметом НСВТ 12,7 мм. Важливо зазначити, що Україна також запустила виробництво снарядів цього калібру, що забезпечує належний боєкомплект для всього арсеналу, включно із застарілими моделями радянського розроблення, такими як 2С1 "Акація" і 2С3 "Акація".

Дальність стрільби стандартними снарядами становить до 18,7 км, а з реактивними — до 25 км. Скорострільність досягає 5 пострілів на хвилину, а боєкомплект складається з 50 снарядів. Для управління цими установками потрібен екіпаж із 5 осіб.

САУ встановлені на восьмиколісному шасі Tatra й оснащені двигуном Tatra, що працює з 5-східчастою коробкою передач. Вони здатні розганятися до 25 км/год по бездоріжжю і до 90 км/год на дорозі.

Нагадаємо, одна з нових САУ вже була продемонстрована в новорічному привітанні на сторінці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади у Facebook.