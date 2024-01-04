ВСУ получили от Чехии 26 САУ Dana-M2: что о них известно (видео)

Помимо самоходных артиллерийских установок, Украина также получила специализированные снаряды с дальностью стрельбы до 25 км.

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Украина пополнила свой военный арсенал благодаря поставкам от Чехии — 26 новейших самоходных артиллерийских установок Dana-М2 калибра 152 мм. Эту информацию подтвердили на канале Армия TV.

Dana-M2 представляет собой усовершенствованную версию чехословацкой колесной артиллерийской установки ShKH vz. 77 Dana, которая уже используется украинскими вооруженными силами.

Кроме самих установок, Украина также получила от Чехии специализированные снаряды с дальностью стрельбы до 25 км, что дополняет их функциональность.

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Хотя установки Dana были созданы в конце 1970-х годов в Чехословакии, все поставленные в Украину модели являются новыми и ранее не использовались. В дополнение к технике, украинские силы получили улучшенные кабины и системы управления огнем для этих артиллерийских установок.

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Что известно о САУ Dana-M2

Эти артиллерийские установки вооружены 152-миллиметровой пушкой и крупнокалиберным пулеметом НСВТ 12,7 мм. Важно отметить, что Украина также запустила производство снарядов этого калибра, что обеспечивает надлежащий боекомплект для всего арсенала, включая устаревшие модели советской разработки, такие как 2С1 "Акация" и 2С3 "Акация".

Дальность стрельбы стандартными снарядами составляет до 18,7 км, а с реактивными — до 25 км. Скорострельность достигает 5 выстрелов в минуту, а боекомплект состоит из 50 снарядов. Для управления этими установками требуется экипаж из 5 человек.

САУ установлены на восьмиколесном шасси Tatra и оснащены двигателем Tatra, работающим с 5-ступенчатой коробкой передач. Они способны разгоняться до 25 км/ч по бездорожью и до 90 км/ч на дороге.

Напомним, одна из новых САУ уже была продемонстрирована в новогоднем поздравлении на странице 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады в Facebook.