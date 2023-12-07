На вооружении Мариупольской бригады показали чешскую САУ Dana-M2: что о ней известно (видео)

Украина рассматривала приобретение 26 САУ Dana-M2 еще в 2021 году, но тогда до приобретения дело не дошло. Артустановка является дальнейшим развитием vz 77 Dana.

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В День Вооруженных сил Украины пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады опубликовала видео в честь военных. Среди прочего в кадре заметно чешскую САУ Dana-M2.

В заметке отмечается, что самая главная сила Украины — это люди, которые управляют танками, бронемашинами, держат позицию и освобождают землю от российских оккупантов. В ролике показана боевая работа бойцов Мариупольской бригады из различного вооружения. В определенный момент показаны кадры боевой работы САУ Dana-M2 чешского производства.

Что известно о Dana-M2

Еще в 2021 году Министерство обороны Украины озвучивало намерения приобрести 26 САУ Dana-M2, которую производит компания Excalibur Army. Артустановка проходила испытания на одном из военных полигонов в Ровенской области.

Dana-M2 на испытаниях в Украине Фото: Defence Express

Dana-M2 — это модернизация чехословацкой ShKH vz. 77 Dana. Артустановка получила новую кабину, систему управления огнем и автоматизированный режим ведения огня. Командиру машины нужно только ввести данные о цели. Шасси для Dana-M2 производит Tatra 815 VP 31M 8x8.

Калибр артустановки 152-мм. Максимальная дальность огня может достигать до 25,5 км, но это зависит от типа боеприпаса. В начале 2023 года СМИ писали, что Украина может получить модернизированные САУ Dana-M2. Тогда в сети показали тягач, на котором была загружена артустановка якобы для поставки в Украину.

Напомним, 1 августа в Украину прибыли две САУ Zuzana 2 из Словакии. Всего ВСУ заказали 14 машин.

4 декабря президент Зеленский сообщил, что Украина производит 6 САУ "Богдана" в месяц.