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"Невеликий спойлер": Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів

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Фото: Getty Images | Олексій Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів (Ілюстративне фото)

Секретар РНБО натякнув, що новини стосуватимуться виробництва снарядів на території України. Він наголосив, що світ буде знаходитись "в турбулентності" ще 10-20 років.

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Українцям варто очікувати приємних новин щодо вітчизняного виробництва боєприпасів. Про це 21 грудня в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Ба більше, я не можу багато видавати інформації стосовно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: можу сказати, що найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні виробляють боєприпаси не лише державні підприємства. Цим також займаються приватні компанії.

"За що їм велика дяка, що вони долучаються до цього процесу і максимально розуміють, що 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності", — підкреслив Данілов.

З його слів, усе, що стосується військово-промислового комплексу, буде "не зайвим" на світових промислових ринках.

"Єдине питання, що стосується корупції — майте на увазі, що шила в мішку не утаїш. Нам треба ставити крапку у цьому питанні, щоб дати можливість спокійно людям працювати на державу", — додав чиновник.

Коментар Олексія Данілова (про виробництво боєприпасів — з 7:37)

Нагадаємо, представниця комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова повідомила, що Україна потребує 3 млн снарядів на рік. З її слів, європейські країни не здатні покрити цю кількість.

Заступник голови Міноборони Іван Гаврилюк пояснив, що України нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати "снарядний голод".