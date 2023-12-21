"Невеликий спойлер": Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів

Секретар РНБО натякнув, що новини стосуватимуться виробництва снарядів на території України. Він наголосив, що світ буде знаходитись "в турбулентності" ще 10-20 років.

Related video

Українцям варто очікувати приємних новин щодо вітчизняного виробництва боєприпасів. Про це 21 грудня в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Ба більше, я не можу багато видавати інформації стосовно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: можу сказати, що найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні виробляють боєприпаси не лише державні підприємства. Цим також займаються приватні компанії.

"За що їм велика дяка, що вони долучаються до цього процесу і максимально розуміють, що 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності", — підкреслив Данілов.

З його слів, усе, що стосується військово-промислового комплексу, буде "не зайвим" на світових промислових ринках.

"Єдине питання, що стосується корупції — майте на увазі, що шила в мішку не утаїш. Нам треба ставити крапку у цьому питанні, щоб дати можливість спокійно людям працювати на державу", — додав чиновник.

Коментар Олексія Данілова (про виробництво боєприпасів — з 7:37)

Нагадаємо, представниця комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова повідомила, що Україна потребує 3 млн снарядів на рік. З її слів, європейські країни не здатні покрити цю кількість.

Заступник голови Міноборони Іван Гаврилюк пояснив, що України нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати "снарядний голод".