"Небольшой спойлер": Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Секретарь СНБО намекнул, что новости будут касаться производства снарядов на территории Украины. Он отметил, что мир будет находиться "в турбулентности" еще 10-20 лет.

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Украинцам стоит ожидать приятных новостей относительно отечественного производства боеприпасов. Об этом 21 декабря в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Вы знаете, что на сегодня разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации касаемо того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине производят боеприпасы не только государственные предприятия. Этим также занимаются частные компании.

"За что им большое спасибо, что они приобщаются к этому процессу и максимально понимают, что 10-15-20 лет мир будет находится в турбулентности", — подчеркнул Данилов.

По его словам, все, что касается военно-промышленного комплекса, будет "не лишним" на мировых промышленных рынках.

"Единственный вопрос, касающийся коррупции — имейте в виду, что шила в мешке не утаишь. Нам надо ставить точку в этом вопросе, чтобы дать возможность спокойно людям работать на государство", — добавил чиновник.

Комментарий Алексея Данилова (о производстве боеприпасов — с 7:37)

Напомним, представительница комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова сообщила, что Украина нуждается в 3 млн снарядов в год. По ее словам, европейские страны не способны покрыть это количество.

Замглавы Минобороны Иван Гаврилюк объяснил, что Украина наращивает производство дронов, чтобы компенсировать "снарядный голод".