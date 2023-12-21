"Небольшой спойлер": Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам
Секретарь СНБО намекнул, что новости будут касаться производства снарядов на территории Украины. Он отметил, что мир будет находиться "в турбулентности" еще 10-20 лет.
Украинцам стоит ожидать приятных новостей относительно отечественного производства боеприпасов. Об этом 21 декабря в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Вы знаете, что на сегодня разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации касаемо того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", — сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что в Украине производят боеприпасы не только государственные предприятия. Этим также занимаются частные компании.
"За что им большое спасибо, что они приобщаются к этому процессу и максимально понимают, что 10-15-20 лет мир будет находится в турбулентности", — подчеркнул Данилов.
По его словам, все, что касается военно-промышленного комплекса, будет "не лишним" на мировых промышленных рынках.
"Единственный вопрос, касающийся коррупции — имейте в виду, что шила в мешке не утаишь. Нам надо ставить точку в этом вопросе, чтобы дать возможность спокойно людям работать на государство", — добавил чиновник.
Напомним, представительница комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова сообщила, что Украина нуждается в 3 млн снарядов в год. По ее словам, европейские страны не способны покрыть это количество.
Замглавы Минобороны Иван Гаврилюк объяснил, что Украина наращивает производство дронов, чтобы компенсировать "снарядный голод".