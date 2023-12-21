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Военный Фокус Российско-украинская война

"Небольшой спойлер": Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

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Фото: Getty Images | Алексей Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам (Иллюстративное фото)

Секретарь СНБО намекнул, что новости будут касаться производства снарядов на территории Украины. Он отметил, что мир будет находиться "в турбулентности" еще 10-20 лет.

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Украинцам стоит ожидать приятных новостей относительно отечественного производства боеприпасов. Об этом 21 декабря в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Вы знаете, что на сегодня разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации касаемо того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине производят боеприпасы не только государственные предприятия. Этим также занимаются частные компании.

"За что им большое спасибо, что они приобщаются к этому процессу и максимально понимают, что 10-15-20 лет мир будет находится в турбулентности", — подчеркнул Данилов.

По его словам, все, что касается военно-промышленного комплекса, будет "не лишним" на мировых промышленных рынках.

"Единственный вопрос, касающийся коррупции — имейте в виду, что шила в мешке не утаишь. Нам надо ставить точку в этом вопросе, чтобы дать возможность спокойно людям работать на государство", — добавил чиновник.

Комментарий Алексея Данилова (о производстве боеприпасов — с 7:37)

Напомним, представительница комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова сообщила, что Украина нуждается в 3 млн снарядов в год. По ее словам, европейские страны не способны покрыть это количество.

Замглавы Минобороны Иван Гаврилюк объяснил, что Украина наращивает производство дронов, чтобы компенсировать "снарядный голод".