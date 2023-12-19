"Европа уже не имеет возможности": в Раде назвали количество снарядов, которое нужно Украине на год (видео)

Киев не рассматривает пока наступательных действий, а намерен перейти в оборону, как заявила Александра Устинова, представительница комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

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Украине нужно на год минимум 3 миллиона снарядов, а европейские государства уже не способны обеспечить потребности. Александра Устинова, представительница комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, сообщила подробности в эфире телеканала "Рада".

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Украина наращивает производство дронов, чтобы компенсировать нехватку снарядов, — BBC

По ее словам, в Европе нет такого количества оружия, которое есть у американцев. Депутат отметила, что в случае, если не будет достаточного количества боеприпасов, нам придется готовиться к защите. Сейчас создаются три линии фортификаций.

"Надо готовиться к оборонительной войне. Мы уже не говорим о контрнаступлении", — заявила Устинова.

Представительница украинского парламента обратила внимание на то, что США на начало войны производила 150 тысяч снарядов в год, сейчас — 300 тысяч. Российские оккупанты за 10 дней используют такое количество, мы — за месяц, полтора. Европейцы обещали, что сделают миллион боеприпасов — сделали 180 тысяч, не имеют больше возможности.

"Нам нужно на год минимум 3 миллиона снарядов", — сообщила она.

Необходимо искать альтернативные подходы к войне, поскольку, по ее словам, это вопрос номер один для военных. В мире не хватает взрывчатки и снарядов. Никто, кроме России, до сих пор не перестроился на производство.

Снаряды для Украины: что известно

13 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что для выполнения обещания о миллионе снарядов для ВСУ Европейский Союз может начать перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изначально предназначались для экспорта в третьи страны. По его словам, в Украину было отправлено более 300 тысяч снарядов из имеющихся запасов стран ЕС.

Напомним, США 7 декабря объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной. Сотрудничество будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.