США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной

Сотрудничество будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.

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США и Украина достигли соглашения о совместном производстве военной техники, особенно в области гибридных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщают Белый дом и Пентагон.

Пентагон, Министерство обороны США и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины заключили декларацию о намерениях, касающуюся совместного производства военной техники и обмена техническими данными. Этот документ был подписан в ходе американо-украинской конференции по вопросам оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.

Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы. Участники обсудили увеличение производства оружия для поддержки Украины.

Партнерство будет фокусироваться на разработке систем противовоздушной обороны, производстве стратегически важных боеприпасов и обслуживании военной техники, включая ее ремонт.

Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM. Проект направлен на улучшение устаревших систем противовоздушной обороны с использованием некоторых западных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при Министерстве обороны Украины создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и своевременно реагировать на них. Такое решение 24 ноября было принято на встрече министра обороны Рустема Умерова с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юри Игнат 30 ноября также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о самолетах F-16, которые якобы не изменят ситуацию на поле боя. Полковник отметил, что если речь идет о самолетах старых моделей и серий — кардинальных изменений на фронте действительно не будет.