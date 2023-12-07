США оголосили про передачу технологій і спільне виробництво зброї з Україною

Співпраця буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, виробництві критичних боєприпасів і ремонті військової техніки.

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США та Україна досягли угоди про спільне виробництво військової техніки, особливо в галузі гібридних систем протиповітряної оборони. Про це повідомляють Білий дім і Пентагон.

Пентагон, Міністерство оборони США і Міністерство стратегічних галузей промисловості України уклали декларацію про наміри щодо спільного виробництва військової техніки та обміну технічними даними. Цей документ було підписано під час американо-української конференції з питань оборонно-промислової бази у Вашингтоні.

Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи. Учасники обговорили збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Партнерство фокусуватиметься на розробці систем протиповітряної оборони, виробництві стратегічно важливих боєприпасів і обслуговуванні військової техніки, включно з її ремонтом.

Білий дім зазначає, що Пентагон і партнери надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО в рамках програми FrankenSAM. Проєкт спрямований на поліпшення застарілих систем протиповітряної оборони з використанням деяких західних боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що при Міністерстві оборони України створено міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблемні питання щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та своєчасно реагуватиме на них. Таке рішення 24 листопада було ухвалено на зустрічі міністра оборони Рустема Умерова з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат 30 листопада також прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо літаків F-16, які нібито не змінять ситуацію на полі бою. Полковник зазначив, що якщо йдеться про літаки старих моделей і серій — кардинальних змін на фронті справді не буде.