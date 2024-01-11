Зеленский прибыл в Эстонию с официальным визитом: первые детали (фото)

Глава государства и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли к своим эстонским коллегам, которые заверили в полноценной поддержке Украины до конца войны.

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В четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. По приезду его встретил глава Министерства иностранных дел Маргус Тсахкна. Об этом МИД Эстонии написал в сети Х.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Эстонию

Кроме украинского лидера, к эстонским коллегам отправился и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне", – написал глава МИД Эстонии в сети.

Он подчеркнул, что Эстония дает мощный сигнал и заверение Украине в полноценной поддержке.

"Вместе мы победим в этой войне", — добавил Тсахкна.

Незадолго до этого, 10 января, Зеленский анонсировал свою поездку в Эстонию.

Напомним, что 10 января президент Зеленский посетил с неожиданным визитом Литву, сообщили СМИ. Позже в Telegram-канале политика сообщили, что во время встречи заключили договоры для производства оружия, необходимого Украине для удержания позиций в войне с РФ. Во время разговора с литовским коллегой прозвучали слова благодарности за оружие, технику, площадки для обучения, помощь в разминировании, заявил украинский президент.

9 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах Ставки. Обсуждение касалось усиления ПВО.