"Зазнає краху раніше": Путін не зможе вести війну в Україні ще 5 років, — генерал США

За словами екскомандувача Сухопутними військами в Європі Бена Годжеса, всі розмови про мирні переговори є смішними, адже Кремль продовжує переходити на військові рейки. Водночас варто враховувати, що президент Росії вже не молодий.

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Наближається друга річниця від початку повномасштабної війни в Україні і президент Росії Володимир Путін не має наміру її закінчувати. Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Sestry розповів, чи є у Кремля можливість вести протистояння ще 5 років.

За його словами, наразі можна сміливо фіксувати той факт, що Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоб розпочати мирні переговори з Україною, адже в нього є глобальні цілі. Мова не тільки про повне знищення України, а й про крах НАТО.

Голова Кремля вже перевів економіку країни на військові рейки, але, попри це, вона продовжує залишатися в скрутному становищі, а оборонна промисловість також відчуває чимало проблем.

"Йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. І йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язане з успіхом боротьби проти України. І тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно", — заявив Бен Годжес.

Відповідно, на його думку, всі розмови про необхідність переговорів виглядають смішними.

Окремо американський генерал висловився стосовно того, що означатимуть ще 5 років війни для України. Він вважає, що "Росія зазнає краху раніше", адже її економіка в дуже поганому стані. Ба більше, якби Захід працював над санкціями краще, то ізоляція відбулася б швидше. Це дозволило б відокремити Кремль від Ірану, Китаю, Північної Кореї та їхньої військової допомоги. Відповідно, навіть російський народ можливо не став би з цим миритися.

"Я не думаю, що вони зможуть продовжувати те, що роблять зараз, особливо якщо Захід нарешті зрозуміє, що перемога України в наших інтересах. І це не благодійність для України, це для нашої вигоди. Люди навколо Путіна, всі олігархи, вони втрачають свої гроші. Вони знають, що їм нікуди діватися. Промисловість знищується. Я не думаю, що Путін зможе продовжувати воювати протягом п'яти років. До того ж, він уже не молодий", — підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, 15 січня в ГУР пояснили, чому РФ говорить про готовність до переговорів. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, риторика Москви щодо дипломатичних домовленостей здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня. Для України неприйнятні умови, які пропонує ворог.