"Все понимают": Путин заявил, что Россия "защитит" свои интересы (видео)

Российский президент сказал, что Москву пытаются побудить "отказаться от ее завоеваний" в Украине. По его словам, это "невозможно".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении "защищать" интересы Москвы. Об этом он сказал в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России 16 января.

"Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим", — сказал Путин, говоря о войне с Украиной и отношениях России с Западом.

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"Потерпит крах раньше": Путин не сможет вести войну в Украине еще 5 лет, — генерал США

Президент РФ отверг "формулу мира", которую предложила украинская сторона для завершения войны. По его словам, Москва якобы не может отказаться от оккупированных территорий Украины.

"А что касается переговорного процесса … Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года — но это невозможно. Все понимают, что это невозможно", — утверждает Путин.

Российский президент также заявил, что "тот, кто предал традиции своего народа, заранее проиграл".

Путин заявил, что РФ защитит свои интересы

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Владимир Путин является воплощением войны и хочет, чтобы она продолжалась.

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп 16 января заявил, что "очень хорошо ладит" с Владимиром Путиным и может "быстро" закончить войну в Украине. По словам политика, РФ "никогда бы не напала" на Украину, если бы он был президентом США.