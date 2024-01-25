Посылает сигналы: Путин готов к переговорам с Украиной, — Bloomberg

Иностранные журналисты пишут, что Путин готов отказаться от требования нейтрального статуса Украины и вступления Украины в НАТО, однако взамен хочет получить захваченные им украинские территории.

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Путин посылает США сигналы о том, что готов к проведению переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg ссылаясь на свои источники в Кремле.

Издание отмечает, что российский президент готов к переговорам и обсуждению будущих мер безопасности для Украины.

Впрочем, официальные лица США говорят, что не видят никаких признаков того, что Россия готова прекратить войну в Украине. Кроме того, намеки РФ о проведении переговоров, даже если они не искренние, ставят под угрозу усилия Зеленского относительно "формулы мира", которая предусматривает полный вывод российских войск с украинской территории.

Источники издания говорят, что соответствующий сигнал о готовности к переговорам Путин передал высокопоставленным чиновникам США в прошлом месяце. Вероятно, что президент РФ готов отказаться от требования нейтрального статуса Украины и вступления Украины в НАТО.

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Однако, взамен российский президент хочет оставить захваченные территории под контролем России, а это около 18% украинской территории.

По словам спикера Совета нацбезопасности США Адриены Уотсон, Америка не знает об изменениях в позиции России и Украина самостоятельно будет решать, вести ли ей переговоры с Россией.

Журналисты пишут, что публично Владимир Путин не объявлял, что готов остановиться на нынешней линии фронта. Между тем Украина держит позицию, что имеет целью вернуть назад все захваченные Россией земли.

Позиция Украины относительно переговоров с РФ

Как рассказывал советник Офиса президента Михаил Подоляк, Украина готова к переговорам с Россией о завершении войны, однако это может произойти только при определенных условиях. По его словам, все войны завершаются переговорами, однако все зависит от того, в какой ты позиции, когда ты начинаешь их.

Так, переговоры могут состояться тогда, когда РФ получит определенные тактические поражения и в государстве-агрессоре будет наблюдаться социальное напряжение.

Также в конце декабря Подоляк рассказывал журналистам, что в классическом смысле слова переговоров не будет. Будут только ультимативные требования к России, которые та примет.

Как говорит заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, развязанная Россией война в любом случае закончится переговорами. Впрочем они будут происходить только на условиях Украины. Речь идет о возвращении украинских территорий в пределы 1991 года. После этого будут созданы механизмы, которые не позволят России снова напасть на Украину.

Напомним, по словам советника канцлера Германии Олафа Шольца, что закончить войну в Украине не легко, ведь Россия против самого существования Украины, как суверенного государства. Поэтому, по его мнению, проблема заключается не в отсутствии переговоров с Россией.

Также о том, что Владимир Путин тайно намекает на готовность к переговорам в декабре писали журналисты The New York Times. Они отмечали, что российский президент делает сигналы через посредников.