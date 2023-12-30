"Переговоров не будет": Украина выдвинет РФ ультиматум, который та примет, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, противостояние является кровавым и интенсивным, поэтому в него были задействованы все ресурсы. Будущее завершение боевых действий будет являться объективным развитием.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Украина не будет договариваться с Российской Федерацией, а со стороны Киева прозвучит ультиматум. Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое было опубликовано 29 декабря.

"Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны, как войны, которую мы имеем", — заявил Михаил Подоляк.

Это противостояние, продолжает советник главы ОП, большое, активное, интенсивное, тяжелое и кровавое. Для борьбы задействованы все ресурсы и западные партнеры продолжат помогать Украине, несмотря на все дискуссии, которые существуют.

Европейский союз ожидает большая трансформация, которая уже сегодня происходит на континенте. В результате активная помощь для Украины в борьбе с Россией продолжится, считает Михаил Подоляк.

"Трансформация поведения соответствующих лидеров, которые еще вчера не готовы были брать на себя лидерство. И отношение к Украине. Да, есть определенные замечания, но они и будут. И на внутреннем рынке уже сформировался такой костяк людей, которые точно понимают, что будет, если Украина не выиграет эту войну. И что будет дальше происходить и с Украиной, и с Россией, и Восточной Европой", — продолжает Михаил Подоляк.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин понял историческую ошибку в 2022 году и попытался договориться с Киевом, о чем заявил бывший замглавы МИД Александр Чалый. По его словам, летний саммит НАТО в Вашингтоне станет следующим стратегическим вызовом Киева.

29 декабря в ГУР рассказали, что может вынудить Путина завершить войну. По словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, Крымский полуостров является крайне важной территорией для противника, поэтому если боевые действия перенесутся туда, то это повлияет на всю линию фронта.