"Готов ли ты на это согласиться": у Зеленского назвали 4 аргумента против "мира" с РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на слухи о сомнениях Запада относительно поддержки Украины. Он убежден, что в таком случае лидер РФ Владимир Путин "пойдет дальше".

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В спорах о том, нужно ли партнерам продолжать помогать Украине, необходимо учитывать четыре тезиса. Их объявил и разобрал в соцсетях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 декабря.

Первая мысль заключается в том, что причиной развязанной Россией "кровавой войны" не было заключение мира. Страна-агрессор стремится для начала достичь своих "разрушительных целей".

Второй тезис касается того, что целью РФ не мог быть "небольшой фрагмент" территории Украины. Ведь для этого президент Владимир Путин не решился бы "обнулить" собственную репутацию положить полмиллиона граждан.

"Им надо все и сразу, и обязательно с огромным количеством убийств, депортаций, изгнаний", — подчеркнул Подоляк.

Третьей причиной советник назвал то, что партнеры в случае прекращения поддержки станут пассивными наблюдателями войны.

"Вопрос совместных инвестиций в обороноспособность Украины — это скорее вопрос о том, хочешь ли ты лично в прямом эфире наблюдать, как Россия/Путин жестоко убивают десятки или сотни тысяч граждан другой страны, и готов ли ты это принять и на это согласиться", — объяснил он.

Главным тезисом чиновник назвал вопрос, готовы ли жители любой европейской страны к большой войне и личному в ней участию.

"Если Россия/Путин не проиграют сейчас, а, наоборот, получив большой практический опыт геноцидной войны и гарантированной безнаказанности, пойдут дальше расширять свои авторитарные угодья", — отметил Подоляк.

Публикация Подоляка от 28 декабря Фото: Скриншот

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очертил позицию Кремля относительно "мира" с Украиной. По его словам, Одесса, Днепр, Харьков, Николаев, Киев — "российские города".

27 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "мир" на условиях России предполагает капитуляцию Украины. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам.