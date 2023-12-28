"Чи готовий ти на це погодитись": у Зеленського назвали 4 аргументи проти "миру" з РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на чутки про сумніви Заходу щодо підтримки України. Він переконаний, що в такому разі лідер РФ Володимир Путін "піде далі".

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У суперечках щодо того, чи потрібно партнерам продовжувати допомагати Україні, необхідно враховувати чотири тези. Їх оголосив та розібрав у соцмережах радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 28 грудня.

Перша думка полягає в тому, що причиною розв’язаної Росією "кривавої війни" не було укладення миру. Країна-агресорка прагне для початку досягнути своїх "руйнівних цілей".

Друга теза стосується того, що метою РФ не міг бути "невеликий фрагмент" території України. Адже для цього президент Володимир Путін не наважився б "обнулити" власну репутацію покласти пів мільйона громадян.

"Їм треба все й одразу, і обов’язково з величезною кількістю вбивств, депортацій, вигнань", — підкреслив Подоляк.

Третьою причиною радник назвав те, що партнери в разі припинення підтримки стануть пасивними спостерігачами війни.

"Питання спільних інвестувань в обороноздатність України — це швидше питання про те, чи хочеш ти особисто в прямому ефірі спостерігати, як Росія/Путін жорстоко вбивають десятки чи сотні тисяч громадян іншої країни, і чи готовий ти це прийняти й на це погодитись", — пояснив він.

Головною тезою чиновник назвав питання, чи готові жителі будь-якої європейської країни до великої війни та особистої в ній участі.

"Якщо Росія/Путін не програють нині, а, навпаки, отримавши великий практичний досвід геноцидної війни та гарантованої безкарності, підуть далі розширювати свої авторитарні угіддя", — зазначив Подоляк.

Публікація Подоляка від 28 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв окреслив позицію Кремля щодо "миру" з Україною. З його слів, Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Київ — "російські міста".

27 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "мир" на умовах Росії передбачає капітуляцію України. Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів.