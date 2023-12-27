"Це наша капітуляція": Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, — Данілов

За словами секретаря РНБО, заяви з боку Москви про готовність до миру робляться для того, щоб знизити підтримку Києва на Заході. У реальності це не більше, ніж фейк.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін лише вдає, що готовий розпочати переговори з Україною, але насправді це не відповідає дійсності. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "Голосу Америки", яке було опубліковано 27 грудня.

Нещодавно в мережі з'явився матеріал від впливової газети New York Times, де йшлося про те, що Кремль нібито дедалі ближче до того, щоб домовитися з Києвом про перемир'я, однак не все може бути так просто.

За словами секретаря РНБО, не варто розглядати цей варіант, адже якщо це відбуватиметься на російських умовах, які передбачають капітуляцію України.

"Ні до яких переговорів Путін не готовий. Путін або його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до переговорів. Але ви знаєте чітко позицію нашого президента", — заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що існує 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського, і всім потрібно уважніше читати те, що там написано. Тільки на таких умовах Київ готовий почати домовлятися і має намір далі йти до перемоги.

"Тому що переговори, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, — це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас знищувати", — продовжив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 23 грудня в New York Times написали, що Володимир Путін таємно натякає на готовність до переговорів з Україною. У матеріалі зазначили, що російський президент нібито бажає припинення вогню, але при цьому хоче контролювати захоплені українські території. Найімовірніше, Київ не погодиться на умови Москви і Володимиру Путіну доведеться шукати інші варіанти, кажуть західні чиновники.