Проблема не у відсутності переговорів: Шольц заявив, що легко завершити війну не вийде

Німецький канцлер пояснив, що ціль Кремля — знищити Україну як суверенну державу. Він назвав єдину умову, за якої можливий тривалий мир.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що легко закінчити війну в Україні неможливо. Про це відомо з пресконференції, які пройшла 24 січня у Берліні.

"Загарбницька війна Росії спрямована проти самого існування України як суверенної держави", — підкреслив німецький чиновник.

Він нагадав про "імперські та історично сліпі" заяви президента РФ Володимира Путіна та інших представників Кремля. Шольц піддав сумніву думку, що війна в Україні продовжується лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом.

"Безумовно, напередодні 24 лютого 2022 року дискусій не бракувало, лише в Мінському та Нормандському форматах відбулося понад 200 зустрічей. Результат ми всі знаємо: брутальний і незаконний напад Росії на всю Україну", — зазначив канцлер.

Він наголосив, що жодна країна не прагне миру як Україна. Однак після двох років війни потрібно визнати, що "легкого розв’язання проблеми немає".

"У будь-якому випадку президент Росії Путін може припинити цю війну в будь-який момент. Але якщо українці перестануть захищатися, це буде кінець України", — пояснив Шольц.

Він заявив, що Кремль має вивести свої війська, і тоді буде прокладений шлях до тривалого миру.

"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки буде потрібно", — додав німецький чиновник.

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен переконана, що угорський прем’єр більше не блокуватиме допомогу Україні. Вона впевнена, що ЄС все ж вдасться виділити 50 мільярдів євро підтримки.

Офіцер Нацгвардії Володимир Назаренко розповів, що ЗС РФ не збираються припиняти свою активність в районі Бахмута. Вони регулярно обстрілюють українські позиції з артилерії.